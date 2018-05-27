- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) "Dünyada ve Türkiye'de Nükleer Enerji; Akkuyu Santrali" konulu konferans düzenledi.ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Nükleer Enerji; Akkuyu Santrali" konulu konferansa konuşmacı olarak Akkuyu Nükleer Bilgilendirme Merkezi Uzmanı Burcu Düztaş katıldı.EDURUS ve ALTAV’ın destekleriyle gerçekleştirilen konferansta, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşa edilme kararının niçin alındığı, alınan bu kararın özünü öğrenmek ve nükleer ve radyasyon güvenliğinin yansıra; Akkuyu Projesi ve Elektrik Arzı, Akkuyu Projesi’nin Özellikleri, Akkuyu Nükleer Projesinin Tasarım Özellikleri, Proje’deki Gelişmeler, Proje’nin Mevcut Durumu, Proje Yönetim Süreci, Dünya'da İşletme ve İnşaat Halinde Olan Nükleer Güç Santralleri, Akkuyu' da Tasarım ve Tasarım Ötesi Kazalara Karşı Alınan Güvenlik Önlemleri, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin İşletilmesi, İşletme Personelinin Hazırlanması ve İstihdam, Rusya' da Nükleer Mühendislik Eğitimi Alan Türk Öğrenciler vb. konularına değinildi.Akkuyu Nükleer Mersin Bilgilendirme Merkezi ve Akkuyu NGS Yeri Tanıtım Filminin de katılımcılara izletildiği konferansta Uzman Burcu Düztaş, nükleer enerjiyle ilgili önemli bilgiler aktardı. Sunumunda nükleer enerji bilimine sahip çıkılması gerektiğini belirterek radyasyon konusuna değinen Düztaş, “İnsanoğlunun hayatının her alanında radyasyon mevcut. Bu öyle bir şey ki yediğiniz besinlerde, güneş ışınlarında hatta içilen sigarada bile mevcut. Radyasyondan kaçış yok, buna her zaman maruz kalıyoruz. Önemli olan en az düzeyde etkilenebilecek bir sistemin kurulması. Akkuyu NGS Projesinin maliyeti 20 milyar dolar ve bunun yüzde 40’ı güvenlik önlemlerine harcanacak” dedi. Nükleer santralin atom bombası olmadığını belirten Düztaş ise, “İşletmedeki bir nükleer santral, sağlığa ve çevreye zarar vermez. Herhangi bir şekilde kaza riskine karşılık da tüm güvenlik tedbirleri alınmaktadır” şeklinde konuştu.Dünya’nın birçok yerinde Nükleer reaktörlerin bulunduğuna değinen Uzman Burcu Düztaş, “Dünyada 31 ülkede 450 nükleer reaktör işletmede ve 59 nükleer reaktör ise inşaat halinde. 3 Nisan 2018 tarihinde atılan temel ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali de Dünyada inşa edilen nükleer reaktörler listesinde yerini almıştır. 2023 yılına kadar dünyada 164 yeni nükleer santral yapılması planlanıyor. Ülkemizde bu proje yap-sahip ol- işlet modeli ile yapılıyor. Akkuyu NGS kurulmasında temel prensip, öncelikle nükleer ve radyasyon güvenliğinin sağlanması ve çevrenin korunmasıdır. Şu anda Ülkemiz enerjinin büyük kısmını ithal ediyor. Akkuyu NGS Projesi ile 15 milyon nüfuslu İstanbul’un elektrik enerjisi karşılanabilecek” diye konuştu. Düztaş, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu NGS Projesi’nin ömrünün 60 yıl olduğunu, proje tamamlandığında ise 35 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğinin altını çizdi.Konferansın ardından Düztaş salonda bulunan katılımcıların sorularını yanıtladı.İHA