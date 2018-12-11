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ALKÜ’de kök hücre ve kan bağışı konuşuldu

ALKÜ’de kök hücre ve kan bağışı konuşuldu
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 - ALKÜ’de kök hücre ve kan bağışı konuşuldu   
 
 - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kızılay Kulübü ve Türk Kızılayı Alanya Şubesi tarafından ALKÜ’lü öğrenci, akademisyen ve idari personele yönelik Kızılay tanıtımı, kan bağışı ve kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirme programı düzenlendi.   
  Batı Akdeniz Kök Hücre Bağış Kazanım Uzmanı Pınar Gümrükçüoğlu, Antalya Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Fatih Kara ve Türk Kızılayı Alanya Şubesi Başkan Yardımcısı ve ALKÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri Savaş’ın konuşmacı olarak katıldığı programa Türk Kızılayı Alanya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, ALKÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. 
 
  “18-50 yaş arası sağlık olan her birey bağışçı olabilir” 
  ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda ilk olarak kök hücre bağışçılığı hakkında bilgiler veren Pınar Gümrükçüoğlu Türkiye’de faaliyet gösteren TÜRKÖK’ü anlattı. 
  Kemik iliği kanserleri, lenfomalar, çeşitli organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar, kalıtsal anemiler, immün yetersizlikler ve kalıtsal metabolik hastalıklarda kök hücre tedavisinin uygulandığını ifade eden Gümrükçüoğlu, “Bağışçı olmak isteyen bireyler 18 ile 50 yaş aralığında Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalığı geçirmemiş, kronik hastalığı bulunmayan, kanser, HIV tanısı almamış olan sağlıklı kişiler olmalıdır” dedi. 
  Kök Hücre Bağışçısı olmak için başvuru yapan kişilerin başvuru sonrasında bilgilendirme görüşmelerinin yapıldığını belirten Pınar Gümrükçüoğlu şöyle konuştu: 
  “Görüşme sonrasında eğer bağışı kabul ederseniz, Gönüllü Kök Hücre Bağışçısı Bilgilendirme ve Onam Formunu doldurup imzalayarak bu bağışı resmi olarak onaylamanız sizden istenir. Ardından kan grubunuzun belirlenmesi, hastalıklar açısından test edilmesi ve doku tipleme testlerinin yapılabilmesi için üç tüp kan örneği alınır. Testler sonucunda herhangi bir enfeksiyon ajanı tespit edilir ise bağışçı olamazsınız ve bu konuda bilgilendirilirsiniz. Eğer enfeksiyon hastalıkları açısından test sonucunuz negatif ise kan örneğiniz Kısa adı HLA olan insan lökosit antijeni doku tipinizin belirlenmesi için TÜRKÖK Doku Tiplendirme Laboratuvarı’na gönderilir ve test sonuçları Kemik İliği Bankası’na aktarılır” 
  Türk Kızılayı Alanya Şubesi Başkan Yardımcısı ve ALKÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri Savaş Türk Kızılay’ının dünyada ve Türkiye’de kan bağışından çok ötede bir kurum olduğunu vurgulayarak, “Kızılay’ın faaliyet alanları içerisinde sosyal hizmetler, afet hizmetleri ve sağlık hizmetlerinin bulunduğu dünya üzerinde bilinen en büyük insani yardım kuruluşlarından biri olduğunu dile getirdi. 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası’nda Alanya genelinde kan bağışı kampanyası düzenlendiğini belirten Savaş; “Alanya’da yapılması gereken her türlü eğitim faaliyetini, yardım seferberliğini, kurumsal teşkilatlanmayı birlik ve beraberlik ruhu içerisinde geniş bir katılım ile yerine getirmeyi hedefliyoruz. Kan merkezi, tıp merkezi, kök hücre ve aşı evi gibi faaliyetleri Alanya’ya kazandırmayı istiyoruz.” ifadelerini kullandı. 

  “Bir kan bağışı 3 hayat 1 fidan demek” 
  Antalya Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Fatih Kara ise, kan bağışı hakkında bilgiler verdi. Bir kan bağışı ile üç kişinin hayatının kurtarılmasının yanında bağışçı adına fidan da dikildiğini de belirten Kara, “Tüm bunlar için sadece 15 dakikanızı ayırmanız yeterli oluyor. Kanın bir fabrikası yoktur. Keşke çikolata gibi bir fabrikası olsaydı da kimseye muhtaç olmasak kendimiz üretip alsak ama böyle değil ne yazık ki. Kan insanın insana muhtaç olduğu en değerli şeydir” dedi. 
  130 bin kan ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kara, bu sene itibariyle 80 bine yaklaştıklarını dolayısıyla 50 bin ünite daha kana ihtiyaç duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu: 
  “Merak ediyorsunuzdur belki bu kadar kan nerede kullanılıyor diye. Talesemi hastalarımız var. Bu hastaların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ayda üç veya dört ünite kana ihtiyaçları var yani sizin günlük yemek yediğiniz gibi onların kan almaları gerekiyor. Kan almadıkları zaman hayati fonksiyonlarını devam ettiremiyorlar. Yani nakile hazırlanma sürecinde de insanların kanlarını almaları lazım ki vücut dirençleri yerinde olabilsin. En basiti Antalya’da kayıtlı 850-900 hasta var bu şekilde. Hiçbir şey olmasa bile biz bu hastalara aylık 3 bin 500 ünite kan bulmak zorundayız. Geçtiğimiz yıl burada Kızılay Kulübünün kurulmasıyla değerli hocalarımızın Sayın Rektörümüzün ve Rektör Yardımcılarımızın desteğiyle bir dönemde yaklaşık 560 ünite kan aldık. Bu dönemde şu ana kadar 350 ünite aldık ve halen daha kan alma faaliyetimiz devam ediyor. Hedefimiz ise bu dönemde en az 700 veya 800. İkinci dönemde ise binlere ulaşmayı istiyoruz. Neden bu şekilde düşünüyoruz. 13 bine yakın öğrencisi ile bunların yanında akademik ve idari personeli ile ALKÜ bizlerin her zaman yanında bulunabilecek destek verebilecek bir kurum.” 
 
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İHA
                                         
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