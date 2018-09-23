- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) hayata geçirilen “Geri Dönüşüm Atölyesi”n de elde edilen ürünlerin geliri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği verilecek.ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın eşi Meryem Pınarbaşı önderliğinde hayata geçirilen “Geri Dönüşüm Atölyesi” birbirinden güzel ürünler vermeye başladı. Atölyede edilen ürünlerin geliri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği verilecek. Atık veya kullanılmış malzemelerden her türlü el işçiliği ile elde edilen ürünlerin imal edildiği üretim atölyesini ziyaret eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ’lü kadınların el emeği göz nuru ürünlerine hayran kaldı. Ziyareti sırasında imal edilen ürünler hakkında da bilgiler alan Rektör Pınarbaşı, “Tüketim çılgınlığın had safhaya ulaştığı dünyamızda atıklar dünyamız ve gelecek nesiller için tehlike arz etmeye başladı. Ne kadar az atık üretir, bu atıkları da çevreye atmak yerine ne kadar çok geri dönüşüm ile yeniden kullanıma sunarsak o kadar hayırlı ve iyi bir iş yapmış oluruz” dedi. Rektör Pınarbaşı, ziyareti sırasında artık gazetelerden imal edilmiş, kapı süsü olacak bir şapkayı da boyayarak personeline destek oldu.İHA