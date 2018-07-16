ALKÜ 15 Temmuz’u unutmadı

ALKÜ 15 Temmuz’u unutmadı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - ALKÜ 15 Temmuz’u unutmadı   
 
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.   
 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde program düzenlendi. Kestel Yerleşkesi İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ile Prof. Dr. Leyla Harputlu, ALKÜ Genel Sekreter Vekili Fatih Özdemir, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, daire başkanları ile idari ve akademik personel katıldı. Program kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. 
  
 Pınarbaşı: “Bizler iyi niyetli insanlarız” 
 ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Biliyorum ki üniversitemizdeki her bir fert milli manevi değerlere saygısıyla, vatana millete, bayrağa saygısıyla öne çıkan fertlerdir” dedi. Türk Milleti’nin iki önemli özelliğe sahip olduğunu ifade eden Rektör Pınarbaşı, “Bizler çok iyi niyetli insanlarız. Böyle vatan, millet, mukaddesat, din uğruna bir şeyler yapan birilerini görünce her şeyimizi verebiliyoruz bazen. Ama ne yazık ki bu iyi niyetimiz, herkesi kendimiz gibi bilişimiz bu FETÖ örneğinde de olduğu gibi kullanılarak kötü sonuçlar doğuruyor. İnsanları; dini kullanarak, dine hizmet ediyormuş gibi gözükerek kandırdılar. İkinci özelliğimiz ise millet olarak maalesef çabuk unutan bir milletiz. Milli manevi hislerimiz elbet her zaman var ama bu günü kesinlikle unutmamız gerekiyor. O yüzden böyle bir etkinliği düzenlemek istedik. Bu gün elbet içimizde ama olsun. yine yine tekrar tekrar hatırlayalım istedik. Çünkü bizler çabuk unutan bir milletiz. Bizim görevimiz böyle hain bir günü asla unutmamak” dedi. 
 
 Aydın: “Darbeler derin bir iz bırakmıştır” 
 ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın ise, insan hayatında olduğu gibi devlet hayatında da önemli tarihlerin olduğunu belirterek sözlerine başladı. Türkiye Cumhuriyet’inin, tarihinde, 1960, 1972, 1980 darbeleri ile 28 Şubat postmodern darbe olarak isimlendirilen ve tarihe geçen darbe ile son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimlerine maruz kaldığını ifade eden Aydın devamında, “Her bir girişim Türk toplumunun üzerinde derin yaralar açmıştır. Bu yaralar farklı kesimler üzerinde farklı şekillerde etkisini göstermiştir. Kimilerini annesiz kimilerini babasız, evlatsız bırakmıştır” dedi. 
 
 AK: “Bu coğrafya rehaveti asla affetmez” 
 ALKÜ ALTSO Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ak sunumunda Türkler ’in Anadolu’ya gelişi ve Anadolu’nun stratejik önemi, Batınilik ve Hasan Sabbah ile FETÖ Terör Örgütü arasındaki benzerlikler, 12. ve 14. yüzyıllarda Anadolu’da var olan tarikatlar ile 15 Temmuz darbe girişimi hakkında konulara değindi. Anadolu’da, bu coğrafyada yaşayabilmenin şartlarının çok iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Ak, “Bu coğrafya asla ve asla rehaveti affetmez. Dünyada yazılan teorilere baktığımız zaman bahsedilen bu teorilerde “Dünyanın neresinde olursa olsun Anadolu’yu elinizde tutmazsanız dünyaya hâkim olmazsınız”  diye yazılıyor. İşte bütün bu stratejik önemden dolayı bu örgütlerin sürekli kurulmuş olması, önce dışardan denenmiş ve dışarından denenler başarılı olmayınca daha sonra içeriye yönelmesine sebep olmuştur.   Bu tarz örgütler hep başımıza bela edilmeye devam edilecektir. Bizim bin yıllardır işleyen bir devlet çarkımız vardır. Devletin işleyen bir sitemi var. Bu sistemin dışına kim çıkmış ise hangi tarikata, ırka, cemaate, örgüte olursa olsun devletin çarkı biraz ağrı işliyor gibi gözükür devlet emin adam atar, yavaş hareket eder çünkü devletin suçlu ve suçsuzu ayrıt etmesi gerekir. Bir gün suç işleyen o devletin çarkına kapılıp cezasını çeker. 15 Temmuz açısından baktığımız zaman o süreci çok iyi hatırlıyorum” diye konuştu. 
 Programın ardından katılımcılara şehitlerimiz adına lokma dağıtıldı. 
 
AW445422_01AW445422_02


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay başlıyor
Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu
Isparta Eğirdir’de orman yangını
ISPARTA FUNCİTY'DE KARAOKE BAŞLADI
Isparta'da kaza: 4 yaralı
SDÜ’den 15 Temmuz anma programı
Vali Günaydın’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Isparta’da şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine Milli Birlik Günü yemeği
FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
​ISPARTA DAVRAZSPOR'A TECRÜBELİ TEKNİK ADAM
YÖRESEL VE GEMLİK ZEYTİNLERİ KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta’da unutulan kadın çantası bomba paniğine neden oldu
Nüfusta Yeni Dönem!
Isparta Eğirdir Motosiklet Festivali'ne yoğun ilgi
Isparta’da ‘insanlık ölmüş’ dedirten cinsten kaza
SSK emeklisine en az 1713 TL
Erdoğan'dan emeklilere ve gençlere büyük müjde!
HAS TAVUK ISPARTA'DA YENİ ŞUBELER AÇTI
BAŞKAN GÜNAYDIN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden önemli Duyuru!
Isparta’da planlı elektrik kesintileri
ISPARTA'DA GÖLLERİ KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ PROJE
Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu 13 Temmuz 2018
TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!10 Temmuz 2018
Isparta’da 476 FETÖ sanığı hakkında mahkumiyet kararı verildi Isparta’da 476 FETÖ sanığı hakkında mahkumiyet kararı verildi 13 Temmuz 2018
DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!11 Temmuz 2018
Babası için okulunu, annesi için de işini bıraktı Babası için okulunu, annesi için de işini bıraktı 13 Temmuz 2018
Erdoğan yeni kabineyi açıkladıErdoğan yeni kabineyi açıkladı09 Temmuz 2018
Kurban fiyatları açıklandı 2018Kurban fiyatları açıklandı 201812 Temmuz 2018
Nüfusta Yeni Dönem!Nüfusta Yeni Dönem!14 Temmuz 2018
SSK emeklisine en az 1713 TLSSK emeklisine en az 1713 TL14 Temmuz 2018
Fener Rum Patriği Bartholomeos Eğirdir'de Fener Rum Patriği Bartholomeos Eğirdir'de 14 Temmuz 2018
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDUISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDU11 Temmuz 2018
Isparta polisinden alkol uygulaması Isparta polisinden alkol uygulaması 11 Temmuz 2018
FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahıs, polis uygulama noktasında yakalandı 15 Temmuz 2018
Lavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyorLavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyor11 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 11 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisiIsparta’da planlı elektrik kesintisi10 Temmuz 2018
Isparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 tutuklamaIsparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 tutuklama13 Temmuz 2018
ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI!ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI!12 Temmuz 2018
Isparta'da Atatürk tablosu ahşaba üç boyutlu olarak işleniyorIsparta'da Atatürk tablosu ahşaba üç boyutlu olarak işleniyor10 Temmuz 2018
REKTÖR ÇARIKÇI MÜJDEYİ VERDİ PROGRAM BAŞLIYOR!REKTÖR ÇARIKÇI MÜJDEYİ VERDİ PROGRAM BAŞLIYOR!11 Temmuz 2018