ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ BÜLTENİ



BİR SORU BİR CEVAP

Alkol ve diğer haram ürünlerin satıldığı bir iş yerinde çalışmak caiz midir?

Dinimizde yasak olan şeyleri yapmak günah/haram olduğu gibi, böyle şeylerin yapılmasına rıza göstermek ve yardımcı olmak da günah/haramdır. Hz Peygamber, haram bir maddeyi kullanan ile birlikte onu imal eden. taşıyan, aracılığını ve su numunu yapan kişilerin de aynı günaha girdiğini bildirmiştir. (Bkz. Ebü Dâvüd, Eşribe 2; İbn Mâce. Eşribe 6) Bu itibarla, bir kimsenin helalinden kazanma konusunda alternatif imkânları bulunduğu sürece dinen yasaklanan şeylerin yapıldığı iş yerlerinde çalışması caiz olmaz. Ancak bütün çabalarına rağmen geçimini sağlayacak baş ka iş bulamadığı durumlarda zaruret sebebiyle bu tür iş yerlerinde çalışabilir. Zaruret durumu ortadan kalkması yani yapılması helal olan uygun bir iş veya iş yeri bulması hâlinde ise bu eski iş yerini terk etmesi gerekir.



Ayet i Kerime ve Meali

“İman edip salih ameller işleyenlere; Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever.” (Mâide, 5/93)



Hadis-i Şerif ve Manas ı

Ebû Hüreyre’den (r.a) gelen rivayete göre Resülullah (sas) şöyle buyurmuştur. “Hiç şüphe yok ki. Allah sizin için şu üç şeyden razı olur, şu üç şeyden de hoşlanmaz Sizin O’na kulluk yapmanızdan, O‘na hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan ve hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sanhp bolunmemenizden razı olur. Dedikodu yapmaktan, çok (gereksiz) soru sormaktan ve malı zayi etmekten ise hoşlanmaz" (Müslim, Akdiye, 10)



Dua

“Allah’ım! Bize imam sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle.” (Hâkim, Deavât, No: 1868)