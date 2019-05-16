Alıcısı hazır siyah havuçta hasat heyecanı

Türkiye'de önemli havuç üretim merkezlerinden Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, firmaların talebi üzerine ekilen siyah havuçta üreticiler hasat heyecanı yaşıyor.

Alıcısı hazır siyah havuçta hasat heyecanı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 15.05.2019 11:55
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Alıcısı hazır siyah havuçta hasat heyecanı
- Havuç üretiminde önemli merkezlerden Hatay'da, tamamı sipariş üzerine ekilen ve bu yıl üretim alanı 2 kattan fazla artan siyah havuçta hasat başladı
- Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik: 
-"18 bin dekarlık alanda siyah havuç hasadı yapacağız. Bunun tamamı şirketle üretici arasında yapılan sözleşme sonrası ekiliyor. Yani talep ne ise o kadar ekiyoruz"

- Türkiye'de önemli havuç üretim merkezlerinden Hatay'da, firmaların talebi üzerine ekilen siyah havuçta üreticiler hasat heyecanı yaşıyor.

Kentin havuç üretim merkezi konumunda yer alan Kırıkhan ilçesinde sarı havucun yanı sıra gıda renklendiricisi, turşu ve meyve suyu yapımında kullanılan siyah havucun da üretimi yapılıyor. 

Tamamı gelen talep üzerine ekilen ürünün geçen yıl 8 bin dekar olan ekim alanı bu yıl 18 bin dekara çıktı. 

Amik Ovası'nda üretim yapan çiftçiler, bu yılki hasat için tarlaların yolunu tuttu. 

Traktör yardımıyla tarladan sökülen siyah havuçlar, saplarından kopartılarak çuvallara dolduruluyor.

Traktörlere yüklenerek temizlenmek üzere fabrikalara gönderilen üzeri çamur kaplı havuçlar, tazyikli su yardımıyla yıkanıp paketlenmeye hazır hale getiriliyor. 

- Talep her geçen gün artıyor

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, AA muhabirine, siyah havucun sofralık havuçtan sonra ekilip hasadının daha geç yapıldığını belirtti. 

Bu yıl 50 bin ton civarında rekolte beklendiğini aktaran Çelik, şunları söyledi:

"İlçemiz havuç üretimi açısından önemli bir bölge. Toprak yapısından dolayı ürünümüz çok kaliteli çıkıyor. 18 bin dekarlık alanda siyah havuç hasadı yapacağız. Bunun tamamı şirketle üretici arasında yapılan sözleşme sonrası ekiliyor. Yani talep ne ise o kadar ekiyoruz. Üreticilere, tarım işçilerine güzel bir geçim kaynağı oluyor. Bizler daha fazla ürün ekilsin daha çok ürün çıksın istiyoruz. İnşallah bu rakam gelecek yıl daha fazla artar." 

Tüm üreticilere bol kazanç dileyen Çelik, havucun kilogramının ortalama 50 kuruştan şirketlere verildiğini sözlerine ekledi. 

Siyah havuç üreticilerinden Oktay Kaya da bölgede yetiştirilen siyah havucun oldukça beğenildiğini söyledi.

Tarlasından dekar başına yaklaşık 3 ton ürün aldığını kaydeden Kaya, "Bizim havucun rengi oldukça koyu. Bu, bölgemizin iklim ve toprağından kaynaklı. Daha da talepler var. Bu işin daha da büyüyeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

































HATAY (AA) - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA 
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