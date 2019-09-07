'Alice Müzikali' yeni sezonuna başladı

Lewis Carroll'un 174 dile çevrilen "Alice Harikalar Diyarında" eserinden uyarlanan Alice Müzikali, BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında ikinci sezonuna başladı.

'Alice Müzikali' yeni sezonuna başladı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 07.09.2019 11:36
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Şubat ayında prömiyeri gerçekleştirilen ve sezon boyunca 27 kez kapalı gişe oynayan Alice Müzikali, Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluştu.

Müzikalin oyuncuları Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar yeni sezonun ilk oyunu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Alice" karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali'nin ilk sahne deneyimi olduğunu hatırlatarak, "Ben zaten çok stresli bir insanım. Benim ilk sahne deneyimim bu ama ilk oyunu atlattıktan sonra her şey çok güzel oluyor. Gerçekten bambaşka bir sınavmış burası. Biraz önceden hazırlanmaya başlamak iyi geldi. Kondisyonumuzu tekrar kazanmış olduk hep birlikte. Geçen seneden daha rahatım galiba." dedi.

 

 

 

Enis Arıkan da yeni sezonda seyircilere bazı sürprizlerin olduğunu söyleyerek, "Yeni akrobatlarımız var. Çok eğlenceli arkadaşlar aramıza katıldı." bilgisini verdi.

Ezgi Mola hem metinde hem sahnelerde küçük revizyonlar olduğunu belirterek, "Uzun zamandan sonra yeniden bir araya gelmek - en uzun ara bu oldu - bizim için de bayağı keyifli oldu. Yaklaşık 10 gündür provadayız. Hem dans hem metin üzerine hem sahnede yeni arkadaşlarımızla birlikte her şeyi baştan çalıştık. Yine seyircimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Çok keyifli bir sezon bizi bekliyor." açıklamasında bulundu.

"Böyle bir ekibin bir araya gelmesi büyük bir şans"

Mola, erken başlamalarının bir sebebinin de oyunun ilk sezonda hep kapalı gişe oynaması olduğuna işaret ederek, "Biz bu sene 7 Şubat’ta prömiyer yaptık. Dolayısıyla sezonun ortasıydı. Gelemeyen, bilet bulamayan o kadar çok seyirci vardı ki biz de 'Başlayalım.' dedik, erkenden girdik provalara tekrar. Çok bekleyen var, o beklentiyi karşılamak için." şeklinde konuştu.

İzlemeye hayranı olduğu kişilerin de geldiğini anlatan Mola, şunları kaydetti:

"Çok sevdiğimiz kişiler geldi izlemeye. Biz içeride her seferinde aynı heyecanı yaşıyoruz ama hayranlık duyduğumuz kişiler geldiğinde o katlanarak artıyor. Çünkü yıllarca biz onu izlemişiz, şimdi o gelip bizi izliyor, heyecanı oluyor. Kuliste hep yüksek bir tempo var. Tiyatro kulisini paylaşmak kolay değildir. Çünkü sıklıkla görüşürsünüz, sinema veya dizi seti gibi değildir. Böyle bir ekibin bir araya gelmesi büyük bir şans aslında. "

Provaları ilk sezondaki coşkuyla yaptıklarını belirten Şükrü Özyıldız, oyun için oldukça sabırsızlandığını söyledi.

Eylül biletleri tükendi

Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan'ın müzikleri ve Beyhan Murphy'nin koreografisiyle çağdaş bir uyarlama olan Alice Müzikali ilk sezonunda 60 bin seyirciyi ağırladı.

Müzikalde Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız "Şapkacı", İbrahim Selim "Kral", Merve Dizdar ise "Kedi" rolü ile başrolleri paylaşıyor.

Yenilikçi sahne ve ışık tasarımı, illusionist ekibinin hazırladığı hologram, mapping gibi ileri dijital teknikler ile multimedya içerikleri olan müzikal, özgün müziği, Nil Karaibrahimgil'in Alice'ten ilham alarak yaptığı "Kuzey Yıldızı" ve " Duy Beni" şarkılarıyla dikkati çekiyor.

"Alice Müzikali", 26 kişilik dans topluluğu, 3 kişilik akrobat ekibi, canlı orkestra ve oyuncu performansları ile izleyiciyi sanal ve gerçek arası bir dünyada yolculuğa çıkarıyor.

Eylül biletleri tükenen müzikal, 2, 3 ve 17 Ekim'de aynı sahnede izleyicilerin karşısına çıkacak.

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