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Ali Koç Antalya'da Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu

Ali Koç Antalya'da Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Ali Koç Antalya'da Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu 
  - Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: 
  - "12 gün kala, belki de sizler sayesinde bir hayal gerçeğe dönüşecek” 
  - "İnşallah bir gün şampiyon oluruz" 
  - "Ölüm kalım olmadığı müddetçe sözümü tutacağım” 
 
- Antalya’da kulüp üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, otel dışında hazırlanan kürsüde taraftara seslenerek, “12 gün kala, belki de sizler sayesinde bir hayal gerçeğe dönüşecek” dedi. Taraftarın yoğun sevgi gösterisiyle sık sık konuşması bölünen Koç’un, “Ben nasıl çıktım buraya ya?” sözü taraftarı gülümsetti.  
  Fenerbahçe'de 2-3 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde Fenerbahçe üyeleri ve taraftarla Antalya'da bir otelde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen başkan adayı Ali Koç, basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası, otel dışında kendisini bekleyen yüzlerce taraftarla bir araya geldi. Koç, yaklaşık 3 saatlik bir toplantı sonrası, kendisini bekleyen taraftarlara, “Bana sizlerin toplantıyı dışarıdan dev ekrandan takip ettiğiniz söylenmişti, bilmiyordum burada beklediğinizi” diyerek özür diledi. Ardından sözü sık sık 'Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon’ sloganlarıyla kesilen Ali Koç, taraftara “İnşallah Ali Koç bir gün başkan olur” şeklinde karşılık verdi. 
 
  “Bir hayal gerçeğe dönüşecek” 
  Seçim sürecinde kendisine destek veren taraftara teşekkür eden Koç, “Bu mücadele ben ve ekibime eşlik ettiniz. İnşallah hep beraber başarırız. Daha da önemlisi inşallah bir gün şampiyon oluruz ve ben bu tezahüratı hak ederim. O zamana kadar bunu park edelim bir yere. Bana bu yolda müthiş bir destek oldunuz, kötü günlerimizde moral verdiniz, sahip çıktınız. 12 gün kala, belki de sizler sayesinde bir hayal gerçeğe dönüşecek” dedi. 
 
  “Ölüm kalım olmadığı müddetçe sözümü tutacağım” 
  Taraftardan söz isteyen Koç, konuşmasına şöyle devam etti: 
  “İyi günde de kötü günde de, örnek bir şekilde, omuz omuza, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz ruhunu hep beraber canlı canlı yaşatacağız, yansıtacağız. Nasıl farklı bir kulüp olduğumuzu hep beraber, sadece Türkiye’ye değil, her yere göstereceğiz. Bunu yaparken de örnek bir taraftarlık göstererek, bize yapılmasını istemediğimiz şeyi, rakiplerimize yapmayacağız. Bunu yaparsak zaten problemin çoğu çözülür. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Ben bu yola sizin için çıktım, siz de ne kadar doğru bir karar verdiğimi, beni bu yolda destekleyerek gösterdiniz. Ölüm kalım olmadığı takdirde, Allah korusun bir şey olmadığı müddetçe ben size verdiğim sözü tutacağım. İnanmıyordunuz başında. Girmez, giremez, kazanamaz diyorlardı, şimdi beceremez diyorlar ama doğru yoldayız.” 
 
  “Ben nasıl çıktım buraya ya?” 
  Konuşmasının ardından üçlü çeken Ali Koç, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini de kırmadı. Taraftarları arkasına alarak kendi cep telefonuyla öz çekim de yapan Koç, kadın bir taraftarın yanına fotoğraf çektirmek için geldiğinde, “Ben nasıl çıktım buraya ya?” dediği duyuldu. Koç’un bu sözleri taraftarları gülümsetti. 

İHA
 
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