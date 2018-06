- Antalya Olimpos'ta bulunan ağaç evler, doğa sever yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adresi oldu. Dağ ve ırmakların çevrelediği yüzlerce ağacın arasında yer alan evlerde tatillerini gerçekleştiren yerli-yabancı turistler, deniz, kum ve güneşin yanı sıra turizmin diğer nimetlerinden de yararlanıyor.Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı bir doğa harikası Olimpos’ta bulunan ağaç evler, alternatif turizmin vazgeçilmezi oldu. Özellikle Sırt Çantalılar' diye tabir edilen, 5 yıldızlı oteller yerine doğal tatili tercih edenlerin tercih ettiği ağaç evlere, şu sıralar yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Betonlaşmanın olmadığı ve tamamen doğanın içerisinde yer alan ağaç evlerde tatil tercihi yapan yerli ve yabancı turistler, deniz kum, güneşin yanı sıra kaya tırmanışı, dalış, yamaç paraşütü, ATV turu, kano, zirve ve Likya yürüyüşü gibi spor aktivitelerini de gerçekleştirebiliyor. Ramazan ayı dolayısıyla yerli turistte durgunluk yaşansa da 70 ülkeden ziyaretçiler ağırlayan ağaç evler, alternatif turizmde önemli bir yeri olduğunu kanıtlıyor.30 yıldır turizm hizmeti veren ağaç evlerin sahibi Kadir Kaya, bölgenin doğa ve doğa sporlarını seven insanların uğrak yeri olduğunu söyledi. İş hayatında yaşanan stresin doğa ortamında çok kolay bir şekilde atıldığından bahseden Kaya, “Ramazan ayı olması sebebiyle yerli turiste azalma olduğunu ifade eden Kaya, “Ramazan bayramından itibaren yoğunlaşmaya başlayacaktır. 70 ülkeden insan geliyor. 5 yıldızlı oteller birbirleriyle yarışıyor. Biz çizgimiz neyse her ay, bir yıl önceden belirlediğimiz fiyatlarımız var, onları uyguluyoruz. Antalya’ya 12 milyon turist gelmesi çok büyük bir rakam değil, buralara zamanı gelince 50-60 milyon turist getireceğiz ama hizmet sektörümüzü iyi hazırlamamız gerekiyor” dedi.Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ağaç evlerde tatillerini geçirdiklerini söyleyen tatilciler de, oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler. Ankara’dan gelen Hikmet Çetinsoy, “5 yıldızlı otellerden çok farkı var buranın. Çünkü oralarda huzur bulamıyoruz. Burada her yer yeşil, ağaç evler çok güzel ve bizi rahatlatıyor” diyerek tatilinin son derece güzel geçtiğini ifade ederken, doğa içerisinde olmayı sevdiğini belirten Kübra Tiryaki de, “Evinden tutun kafamızı dışarıya çıkarttığımızda gördüğümüz manzaraya kadar her şey gerçek, her şey doğanın parçası. Bu yüzden kendimi burada daha çok mutlu hissediyorum. Olimpos bu tarz konular için çok avantajlı bir yer. Hem dinlenebilirsiniz, hem denize girebilirsiniz. Onun dışında kaya tırmanışı, dalış, yamaç paraşütü, ATV turu, kano, zirve ve Likya yürüyüşleri gerçekleştirebileceğiniz çok spor var. Kısaca her şeyi yapabileceğinizi ama aynı zamanda kendi içinize çekilip dinlenebileceğiniz bir ortam” diye konuştu.İHA