- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir inşaatta çalışan alçı ustası, 4 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralandı.Olay Kavaklı Mahallesi 6543 Sokakta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın tavan alçısını yapmakta olan Muhammet A. D. isimli alçı ustası, 4 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralandı.Çalışırken dengesini kaybeden Muhammet A. D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammet A. D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.İHA