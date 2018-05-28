-Alçı ustası iskeleden düştü
- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir inşaatta çalışan alçı ustası, 4 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralandı.
Olay Kavaklı Mahallesi 6543 Sokakta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın tavan alçısını yapmakta olan Muhammet A. D. isimli alçı ustası, 4 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralandı.
Çalışırken dengesini kaybeden Muhammet A. D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammet A. D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
İHA