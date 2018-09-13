"Alanyaspor ve Alanya için teleferikten 1 TL pay mutlaka gelecek. Bundan taviz vermem"

- Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Yücel'i Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Toplantıya Alanya Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Alanyaspor Başkan Yardımcısı olan Nazmi Yüksel ile Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur da katıldı.Toplantıda ilk olarak kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu söz aldı ve belediye başkanı Yücel'i ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Başkan Yücel'in bugüne kadar Alanyaspor'a hem Bahçeşehir Okulları Stadı, hem Zimbitlik sahası ve tesislerin altyapısının işlevsel hale gelmesine katkıda bulunduğunu, hem de Alanyaspor'un maçlarında kendilerini çoğu zaman yalnız bırakmadığını belirten Çavuşoğlu, "Kendisine ilgisinden ve bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.Belediye Başkanı Yücel ise Alanyaspor'un siyaset üstü bir kurum olduğunu ve herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yurt içi ve yurt dışı temaslarında her zaman Alanyaspor'dan bahsedildiğini ve bundan gurur duyduğunu kaydeden Yücel, "Alanyaspor bir markadır ve yıpratılmasına asla izin vermeyiz. Alanyasporlu olmaktan da gurur duyuyorum. Alanyaspor'un şehir olarak da desteklenmesi gerekir. Turizmcilerin ve iş adamlarının sahip çıkması gerekir çünkü Alanyaspor Süper Lig'de oynadığı futbolla ve centilmen tutumuyla herkese örnek oluyor. Bu nedenle şehrin Alanyaspor'un sahiplenmesi gerekir." diye konuştu.Teleferik konusuna da değinen başkan Yücel, "Teleferik firmasıyla görüşüyoruz. Ben gerekenleri söyledim. Alanyaspor'un ve ALTAV'ın buna ihtiyacı olduğunu belirttim. Artık onların bana dönüş yapmasını bekliyorum. Bu konuda duruşumu gösterdim. Bundan taviz vermeyeceğim. Alanyaspor ve Alanya için teleferikten 1 TL pay mutlaka gelecek. Bunun için gerekeni yapıyorum ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Önümüzdeki günlerde bir sonuç alacağımızı umut ediyorum" dedi.Kulüp Başkanı Çavuşoğlu da bu konuda gösterdiği hassasiyet ve duruşundan dolayı başkan Yücel'e teşekkür etti ve sorunun biran önce çözüleceğine kendisinin de inandığını ifade etti.Toplantının ardından kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte öğle yemeği yiyen Yücel daha sonra kulüpten ayrıldı.İHA