- Aytemiz Alanyaspor, Çin Ligi'nde forma giyen golcü oyuncu Papiss Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Aytemiz Alanyaspor transferde son günde bombayı patlattı. Turuncu-yeşilliler, Pazzini transferinde sorun çıkması üzerine yöneldiği Papiss Cisse ile anlaşma sağladı. Çin Ligi'nde forma giyen 33 yaşındaki golcü Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin son saatlerinde forvet hattına herkesin bildiği futbolcu Papiss Cisse’yi dahil ettiklerini söyledi. Cisse’nin bundan sonra Aytemiz Alanyaspor forması giyeceğini belirten Çavuşoğlu, “Camiamıza ve kendisine hayırlı olsun. Kariyerinde üstüne koyarak devam edeceğine inanıyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini diliyorum. Kendisinden beklentimiz yüksek. Allah utandırmasın” dedi.Papiss Cisse ise, “Burada olmaktan çok mutluyum. Başkanımızın söylediği gibi Alanya’nın benden beklentileri var. Ben de çok çalışarak bu beklentilere karşılık vermek istiyorum. Alanyaspor’un başarısı için elimden geleni yapacağım. Konuşmayı pek sevmem. Saha içinde konuşacağım” diye konuştu.Kariyerine Fransa'da başlayan 33 yaşındaki Senegalli golcü Papiss Cisse, sırasıyla Metz, Cherbourg, Chateauroux, Freiburg, Newcastle ve Luneng formaları giydi. Papiss Cisse, Senegal Milli Takımı'nda da 37 maçta 17 gol attı.İHA