- Antalya'nın Alanya ilçesinde görev yapan öğretmen Yasin Karadavut, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanlarından Alaaddin Keykubat'ı anmak için bisikletle Alanya'dan Konya'ya geldi.Alanya'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan Yasin Karadavut, Alanya'yı 800 yıl önce fethederek Alaiye (Alanya) ismini veren Anadolu Selçuklu Devleti Sultanlarından Alaaddin Keykubat'ı anma, onun ismini genç nesillere aktarma adına böyle bir tur düzenlediğini ifade etti. Sultan Alaaddin Keykubat'ın Konya'da Alaaddin Tepesi'nde kendi yaptırdığı ve kabrinin de bulunduğu Alaaddin Camii'ni ziyaret eden ve burada dua eden Karadavut, projenin adının 'Alaiye’den (Alanya) Sultan Alaaddin’e bisikletle vefa turu' olduğunu belirtti. Karadavut, yolculuğunu ve projenin amacını anlatarak, "Toplamda 300 kilometrelik bir parkurdu. İlk gün 120 kilometre Alanya-Akseki arası, ikinci gün yaklaşık 90 kilometre Akseki-Seydişehir arası, üçüncü gün yine 95 kilometre Seydişehir-Konya arası. Meram’da beni karşıladılar. Meram’dan Alaaddin Tepesi'ne kadar sporcu gençlerimizle birlikte pedalladık. Parkurun en güzel kısmı bence bu gençlerimizle pedallamaktı. Çünkü zaten projemin amacı tarihimizi, milli ve manevi değerlerimizi gençlerimize sevdirmek, gündemde ve canlı tutmaktı. Bu şekilde biraz daha amacımıza yaklaşmış olduk. Bu milletin, bu aziz milletin bir evladı olarak bu şerefli padişahlarımızın, hanlarımızın, hakanlarımızın torunları olmak bizim için büyük şeref, büyük mutluluk. Sevgili gençlerimize, genç kuşaklarımıza bunu aktarma amacını bunu hep yaşıyoruz. İlk olarak geçen yıl Bursa’dan Niğde'ye gitmiştim, 15 Temmuz şehitleri anısına Ömer Halisdemir’in kabrine. Bu yıl da Alanya’ya tayin oldum. Sultan Alaaddin’in adını yaşatmada, çünkü Alanya’yı 1221 yılında Sultan Alaaddin fetih etmiş ve kendisi bizzat ismini vermiş, sevdiği bir yer Alanya. Alanya’dan işte bir vefa turu olarak Alanya’nın Sultan Alaaddin’i unutmadığı ve unutmayacağı, Alanyalı gençlerin sultan Alaaddin’i yücelterek anacağı ve yüce tarihimizi yaşatacaklarını temenni ediyorum. Ve bu projemin de bu anlamda çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.Öğretmen Karadavut, bisikletiyle Mevlana Meydanı'nda gezdikten sonra Alanya'ya gitmek üzere Konya'dan ayrıldı.İHA