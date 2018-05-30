Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 4 yılda birçok mahallenin yıllardır beklediği imar planı değişikliklerinin tamamladığını açıkladı.Alanya Belediyesi, mahallelerin 25 binde birlik Çevre Planı, 5 binde birlik Nazım İmar Planı ve binde bir ölçekli Uygulama İmar Planlarıyla birlikte 18. madde uygulamalarını da hazırlayıp, düzenli yapılaşmanın önünü açtı. Planları Büyükşehir ve Alanya Belediye Meclisi’nde onaylatan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahallelerin yıllardır bekleyen sorunlarını çözerek şehirde plan bütünlüğünü de sağladı. Alanya mahallelerinin imar bütünlüğünü sağlayacak planlamaları hızla gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Yücel, “Birçok mahallemizin planlamalarını yaptık. Geriye dönük yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırdık. Avsallar, Demirtaş, Yeşilöz, Oba, Mahmutlar, Kestel, Türkler, Çıplakılı, Cikcilli gibi Büyükşehir Yasasıyla merkeze bağlanan birçok mahallenin imar sorunlarını çözdük. Merkezde ise kuzey Alanya’da Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Kütürüp, Sugözü ve Tepe mahallerinin yanı sıra yine şehrin batı girişinde Dinek Mahallesi’nin imarla ilgili sorunlarını çözerek planlı yapılaşmanın önünü açtık, vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik. Kentsel dönüşümle ilgili de merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde ilk adımı attık” dedi.Büyükşehir yasasıyla Alanya’ya bağlanan 17 mahallede bulunan farklı imar planları ve farklı yapılaşma koşullarını tek paydada toplayarak şehirde plan bütünlüğünü sağladıklarını ifade eden Yücel, “Plan hükümlerini düzenleyerek uygulamaya başladık. Bu çalışmalarla aynı zamanda her mahallenin kendi dokusunu koruyacak çalışmalarımızı da uygulamaya koymuş olduk. Bu yılın ilk ayına Cumhuriyet Mahallesi’nde başlattığımız kentsel dönüşüm uygulamalarını, farklı bölgelerde de uygulayarak Alanya’yı yenileyeceğiz” diye konuştu.İHA