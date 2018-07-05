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Alanya'da Suriyeli genç tutuklandı, bıçakladığı kişi ağır yaralandı

Alanya'da Suriyeli genç tutuklandı, bıçakladığı kişi ağır yaralandı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Alanya'da Suriyeli genç tutuklandı, bıçakladığı kişi ağır yaralandı 
 
 - Antalya’nın Alanya ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan Suriyeli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
  Olay, dün sabah saatlerinde İncekum Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nurettin M. (21) ile Deniz Dikici (27) parkta kısa bir süre konuştuktan sonra henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nurettin M. yanında bulunan bıçağı ile Dikici’nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Dikici çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay sonrası çalışma başlatan Alanya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suriyeli saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurettin M. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süre Dikici’nin durumu ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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