Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lazerle mide tümörü ameliyatı gerçekleştirildi.Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Özlem Özer Çakır, gastroenteroloji ve sindirim sisteminde lazer tedavisini Türkiye’ye getirerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Mide tümörü olan ve buna bağlı olarak da tıkanıklığı bulunan Veysel Bozdağ( 68) yeni lazer sistemiyle ameliyatını ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oldu.Hastane olarak gastroenteroloji ve sindirim sisteminde lazer tedavisi yapmaya başladıklarını kaydeden Uzman Özlem Özer Çakır, “Bizde ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ilk defa Türkiye’ de gastroenteroloji ve sindirim sisteminde lazer tedavisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastam Veysel Bozdağ ‘ın midesinde tümörü bulunmaktaydı. Buna bağlı olarak da tıkanıklığı mevcuttu. Bu tıkanıklığını açmak için ekibimle birlikte başarılı bir şekilde lazer tedavisini uyguladık. Lazer ile hastamın tümör dokularını ablaze ederek ortadan çıkardık. Bu uygulamanın tümörün gelişimini önlemekte de faydası olacağına inanmaktayım. Bundan sonraki süreçte de hastanemizde hem yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsaklarındaki tümörler, kolon tümörlerinde, sindirim sistemlerinin tümörlerinde tıkanıklığı önlemek hem de tümörün gelişmesini önlemek amacıyla lazer tedavisini uygulamaya devam edeceğim “dedi.ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, Türkiye’de ilki gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Özlem Özer Çakır’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.İHA