- Antalya’nın Alanya ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp telefon açtıkları kişiden, ‘Banka hesaplarınız terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirildi’ diyerek yaklaşık 59 bin TL dolandıran 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.Telefon dolandırıcıları geçen pazartesi günü Alanya’nın Uğrak Mahallesi’nde yaşayan A.K.'yi arayıp, kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız terör örgütünün eline geçmiş, sizi kurtarmamız lazım’ dedi. Sonra A.K.'den evinde bulunan 59 bin TL’yi inceleme bahanesiyle isteyen dolandırıcılar sivil ekiplere teslim edilmesini söyleyip Uğrak Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta buluşma noktası ayarladı. Buraya gelen A.K. elindeki 59 bin TL’yi dolandırıcılara teslim etti. Parayı incelendikten sonra yarın 08.00’de teslim edeceğini söyleyen dolandırıcılar, kayıplara karıştı. A.K. sözleşme saatinde gelmesi üzerine dolandırıldığını anlayıp jandarmaya şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık şüphelilerinin Halil İbrahim D., Hasan Y. ve kardeşi Abdulkadir Y. olduğunu belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Halil İbrahim D.’yi Konaklı Mahallesi’ndeki adresinde 45 bin 200 TL parayla yakalayıp gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil İbrahim D. Alanya Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.Soruşturmayı derinleştiren ve Halil İbrahim D.’nin ifadesinden yola çıkan jandarma dün akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi’ndeki adreste diğer 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan üst aramasında ise 5 bin lira para ele geçirildi. Ele geçen toplam 50 bin 200 TL A.K.'ye teslim edilirken kalan paranın ise şüpheliler tarafından harcandığı belirtildi. Hasan Y. ve kardeşi Abdulkadir Y. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA