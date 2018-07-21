Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, huzurun ve kamu düzenin sağlanması amacıyla ‘Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2’ adı altında denetimler gerçekleştirdi.Özellikle kavşaklar, parklar ve benzeri kamuya acık kentsel mekanlarda basta çocuklarla bazı kişilerin, araç camı silmek, insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satısı yapmak veya dilenmek suretiyle toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespiti üzerine harekete geçildi. Huzurun ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla ülke genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde es zamanlı uygulama başlatıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler de ilçe genelinde uygulama yaptı. Uygulayama ilçe emniyet müdürlüğünden 1 komiser, 1 komiser yardımcısı, 14 polis memuru ve belediyeden ise 2 zabıta memuru toplam olmak üzere 17 personel katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, Güzelyalı, Hükümet, Bankalar, İskele caddeleriyle Damlataş Yüzüncü Yıl Parkı, Sulu Park, Barış Manço Parkı, ilçenin işlek caddeleri, parklar ve camiler denetlendi. Uygulamalarda şüpheli uyandıran kişilere kimlik ve GBT sorgusu yapılırken, bazı araçlara ise durdurularak arama yapıldı.İHA