- Alanya Belediyesi’nin Almanya’daki kardeş şehri Gladbeck’le kardeş şehir olmasının 25. Yıl Kutlama etkinlikleri kapsamında geçmiş dönem belediye başkanları Cengiz Aydoğan ve Hasan Sipahioğlu ile birlikte Almanya’ya giden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i, Belediye Baskanı Ulrich Roland karşıladı. Roland, “Türk Alman dostluğuna kapılarımızı birbirimize sürekli açık tutarak katkı sağlayacağız.” dedi.31 Ağustos – 3 Eylül tarihlerini içeren resmi program kapsamında Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gladbeck ile Alanya’nın kardeşliğinin 25’inci yılı kutlamalarına büyük bir vefa örneği göstererek Alanya’nın eski Başkanları Cengiz Aydoğan ve Hasan Sipahioglu’nu davet ederek Almanya’ya da birlikte gitti.1 Eylül Cumartesi Gladbeck Eski Belediye binasında düzenlenen törenle Alanya-Gladbeck kardeşliğinin 25. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland’ın attığı imzalarla iki şehir arasındaki kardeşlik anlaşması yenilendi. İmza törenine Alanya eski Belediye Başkanı ve Eski Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan ve Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Gladbeck eski Belediye Başkanı Wolfgang Röken ile Dr. Henneke de katıldı. Ayrıca İmza töreninin ardından Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland iki şehir ilişkileri ve 25 yıldır devam eden kardeşlik üzerine birer konuşma yaptı. Gladbeck Alanya kardeşliğinin 25’inci yılı protokolünü imzalayan iki başkan dostluk mesajları verdi.Belediye Başkanı Adem Murat Yücel konuşmasında; “Gladbeck’le 25 yıllık dostluğumuzu daha da ileriye taşıyacağız. Biz Alanya olarak hemen her konuda işbirliğimizi geliştirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Gladbeck Alanya dostluğu ile Almanya Türkiye dostluğuna da hep birlikte katkı yapıyoruz. Biz Alanya’daki Alman komşularımızla dostça birlikte yaşıyoruz, burada da Türk kardeşlerimizin Alman komşularıyla dostça bir arada yaşadığını görmekten de çok memnun oldum. Bu durum bütün Dünya’ya güzel bir örnek olmuştur.” şeklinde konuştu. Gladbeck Belediye Başkanı Ulrich Roland ise; “ Türk Alman dostluğuna kapılarımızı birbirimize sürekli açık tutarak katkı sağlayacağız.” dedi.Konuşmaların ardından 25. Yıl anısına iki kardeş şehrin belediye başkanları pasta kestiler.Gladbeck’in Fransa, İngiltere, Avusturya ve Almanya’dan diğer kardeş sehirlerinin de katıldığı tören de Alanya heyeti bir de tanıtım standı kurarak Türkiye ve Alanya’yı tanıttı.İHA