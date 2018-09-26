Alanya Uluslararası Caz günleri başlıyor

Alanya Uluslararası Caz günleri başlıyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Alanya Uluslararası Caz günleri başlıyor   
 
- Alanya Uluslararası Caz Günleri, sanatseverlere unutulmayacak anlar yaşatmaya hazırlanıyor.   
  Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen, “Alanya Uluslararası Caz Günleri” 15. yılını kutluyor. Bugüne kadar Türkiye’den ve yurt dışından 300’ü aşkın sanatçıyı ağırlayan Alanya Uluslararası Caz Günleri bu yıl yine dopdolu bir program ile sanatseverlerle buluşacak. 27-30 EYLÜL 2018 tarihleri arasında tarihi Kızılkule Meydanı’nda Alanya Kalesi’nin ışıkları altında gerçekleşecek 15. Alanya Uluslararası Caz Günleri, dünya caz yıldızlarına ev sahipliği yapacak. 
 
  İlk konser Karsu’dan 
  Caz, Blues, Soul, Funk ve Türk Müziği’ni harmanlayan Karsu, 27 Eylül akşamı saat 20.30’da Alanya Caz Festivali’nde müzikseverlerle buluşacak. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok farklı ülkesinde sık sık konserler veren sanatçı, Türkiye’de İstanbul Zorlu PSM, Ankara ve Akbank Caz Festivalleri’nde sahne alarak müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dünyanın en önemli sahneleri olan, New York Carnegie Hall ve North Sea Jazz Festivali'ndeki konserleriyle de adından söz ettirdi. Brezilya’dan Endonezya’ya kadar dünyanın çeşitli yerlerinde Türk ezgilerini söyleyen Karsu, 2016 yılında Hollanda’nın en prestijli ödülü olan “Edison Jazz/World”ü kazanan ilk Türk sanatçı oldu. 
 
  28 Eylül Cuma Sarah Lancman 
  Caz Günlerinin ikinci gününde Sarah Lancman sahne alacak.  Saat 20.30’da sahneye çıkacak Lancman, 2012 yılında Montreux'de gerçekleşen 1. Uluslararası SHURE Caz Vokal Yarışması'nı kazandı. Çok yönlü bir müzisyen olan Lancman vokalist olmasının yanı sıra piyanist ve besteci kimliğiyle ön plana çıkıyor. Cuma gecesi Sarah Lancman’ın ardından saat 22.00’da ise Emin Fındıkoğlu sahnede olacak. Berklee Müzik Okulu'nda burslu olarak okuyan sanatçı, daha sonra bas gitarda Onno Tunç'un öncülüğünde “Big Soul Band” adlı topluluğu oluşturdu. 1970'ler ülkemizde cazın popülaritesinin en düşük olduğu yıllardı ve Emin Fındıkoğlu-Onno Tunç topluluğu, “Moda Deniz Kulübü, Galata Kulesi Caz Kulübü, Sheraton Oteli Caz Pazartesileri” gibi etkinliklerde görülmeye başladı. 
 
  Brassolist 
  2015 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi brass sanatçıları tarafından kurulan “Brassolist Quintet” Türkiye'de ilk defa caz standartlarından türkülerimize uzanan renkli repertuvarlarını bir solist eşliğinde dinleyiciye sunuyor. 29 Eylül Cumartesi aynı gece saat 22.00’da sanatçı bir ailede doğan Charlotte Wassy de sahne alacak. Charlotte Wassy, özellikle doğaçlama bölümlerindeki dans performansıyla seyirciyi de müziğin içine alan büyülü bir performans sergileyecek. 
 
  Final Anjelika Akbar’dan 
  Alanya Caz Günleri’nin son gününde 30 Eylül Pazar 20.30 da Besteci ve piyanist Anjelika Akbar sahne alacak. Senfonik Orkestra ve Oda Orkestrası ile koro, piyano ve diğer enstrümanlar için 500'den fazla bestesi bulunan Anjelika Akbar’ı, Sovyetler Birliği Besteciler Kurulu, “En İyi Genç Besteci” olarak seçti. 
  Bestecilik ve Orkestra Şefliği yüksek lisansını ve doktorasını UNESCO üyesi olarak geldiği ve sonrasında da yerleştiği Türkiye'de, Hacettepe Devlet Konservatuar'ında tamamladı. Anjelika Akbar ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası ödülün de sahibidir, Dünya'nın birçok ülkesinde sayısız konser verdi. 
 
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İHA
                                         
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