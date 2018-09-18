- Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 22-23 Eylül tarihlerinde bu yıl 28. si düzenlenecek olan Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Final müsabakalarına şehir olarak her yönüyle hazır olduklarını açıkladı.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in uğraşlarıyla geçtiğimiz aylarda Türkiye Triatlon Federasyonu’nun yeni Başkanı Bayram Yalçıkaya ile Avrupa Triatlon Kupası’nın Alanya da yapılması için imza töreni yapıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm vatandaşları mükemmel yarışları izlemeye davet etti.Türkiye’de triatlonun çıkış noktası olarak gösterilen ve Avrupa’nın da sayılı müsabaka alanı olarak lanse edilen Alanya’da bu yıl 28. si düzenlenecek olan Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Triatlon Aquathlon Final Müsabakalarına birçok sporcu katılacak. Elitler, gençler, yaş grupları, yıldızlar, minikler ve ulusal paratriatletler kategorisinde 35 ülkeden yaklaşık 900 sporcunun katılması bekleniyor. Yarışlar için resmi kayıtların ise 21 Eylül Cuma günü alınacak.Alanya Belediyesi’nin her yıl profesyonelce, huzur ve güven içinde kusursuz bir şekilde düzenlediği Triatlon Avrupa Kupası müsabakalarının, 2020 Tokyo Olimpiyatları için puan veren bir yarış olacağı açıklandı. Bu anlamda da önem teşkil eden triatlon müsabakalarına, ulusal ve uluslararası çapta yüzlerce sporcunun bu yarışa büyük önem verdiği belirtildi.21 Eylül Cuma günü saat 06.00-07.30 Atatürk Anıtı-Yalı Taksi-Grand Kaptan Otel(Çift taraflı) trafiğe kapalı olacak. 22 Eylül Cumartesi günü saat 06.00 ile 18.00 arasında Deniz Taksi Kavşağı-Kuyular Önü-İskele Caddesi-Rıhtım-Villa Okan- Anıt Arası (yolun güneyi) Atatürk Anıtı-Yalı Taksi-Grand Kaptan Otel (çift taraflı) trafiğe kapalı olacaktır. 23 Eylül Pazar günü saat 06.0 ile 18.00 arasında Deniz Taksi Kavşağı-Kuyular Önü-İskele Caddesi-İskele Caddesi-Rıhtım-Villa Okan Anıt Arası(Yolun Güneyi) Atatürk Anıtı-Yalı Taksi-Grand Kaptan Otel (çift taraflı) trafiğe kapalı olacak.İHA