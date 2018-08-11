- Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ve zabıta tarafından yabancılara yönelik huzur uygulaması yapıldı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği, Devriye Büro Amirliği ile Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri, huzurun ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kayıt dışı veya kayıtlı olarak Alanya’da bulunan başta Suriyeli olmak üzere yabancılara yönelik huzur uygulaması yaptı. 2 komiser, 10 polis, 5 zabıtanın katıldığı uygulamada ilçenin 10 farklı noktasında denetimler yapıldı. Uygulamada 10 Suriyeli, 1 Kırgızistanlı, 1 Norveçli, 1 Somali’nin de bulunduğu toplam 51 yabancı ülkeye giriş izni olup olmadığı ve evrak eksikliği yönünden denetlendi. Sabah saatlerinde başlayan uygulama gün boyunca devam etti.İHA