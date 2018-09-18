- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenliği uyuşturucu operasyonunda bir miktar eroin, yeşil reçete ile satışı yapılan çok sayıda hap ele geçilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu madde sattığı belirledikleri Aykut M. U.’yu takibe aldı. Hareket geçen polis, Keykubat Bulvarı üzerinde yaya olarak gezen şüpheli Aykut M. U.’dan İbrahim B. Ş.’nin uyuşturucu aldığını tespit ederek 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İbrahim B. Ş.’ye yapılan üst aramasında yeşil reçeteyle satışı yapılan, 5 adet 150mg Lyrica ile 3 adet Lypre isimli hap ve bir eroin ele geçirildi. Diğer şüpheli de ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ekipler ayrıca aynı çalışma kapsamında Güllerpınarı Mahallesi Osmanlar Caddesi üzerindeki Muzaffer K.’ye ait evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen Muzaffer K. ile Oğuzhan D. ve Kader G.’yi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise yeşil reçete ile satışı yapılan 1 adet morfin tableti, 1 adet Zestat, 1 adet Suboxone isimli hap ele geçirildi.Polis merkezinde İbrahim B. Ş., Oğuzhan D. ve Kader G. isimli şüphelilere ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakırken, Aykut M. U. ile Muzaffer K. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.İHA