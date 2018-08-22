Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ve 17 kök Hint keneviri ele geçilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alanya kırsalında bulunan Bucak Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 2 ayrı adres baskın düzenleyen ekipler, Mehmet Ç.'ye ait evde saksıya ekili vaziyette 8 kök Hint keneviriyle 100 gram esrar, Mustafa G.’nin evinde ise 9 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Ç. ve Mustafa G. karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.İHA