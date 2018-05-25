Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar esrar ele geçirildi.Alanya Şekerhane Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Savcılık izninin ardından belirlenen adrese sabah saatlerinde baskın düzenleyen ekipler evde bulunan şüpheli Y.K. ve E.G.’yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 5 ayrı paket içerisinde 15 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA