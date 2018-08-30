- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır vaziyette esrar ele geçilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hacımehmetli Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığının bilgisine ulaştı. Tespit üzere harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında 7 parça halinde toplam 38,6 gram esrar ele geçirirken, olayla ilgili 30 yaşındaki Sezai K.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.İHA