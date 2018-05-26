- Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da gerçekleştirdiği Ramazan etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanyalılar için Ramazan etkinliği düzenlendi. Hacivat ve Karagöz gösterisiyle başlayan etkinlik, Şeker Portakalı gösterisiyle devam etti. Çocuklar yüzlerini boyatmak için bir biriyle yarışırken, Hacivat Karagöz gösterisi küçükleri olduğu kadar büyükleri de gülmekten kırdı geçirdi.Programın son bölümünde ise Şiirlerle Şehitler Gecesi düzenlendi. Mehteran Takımı’nın gösterisi ve diğer oyunlar Alanyalıların farklı bir gece geçirmesine sebep oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinliğine Alanyalıların yanı sıra ilçeye tatile gelen turistler de büyük ilgiyle izledi.İHA