- Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcaktan bunalan tatilciler serinlemek için plajlara akın etti. Sıcaklığın 33 dereceyi gösterdiği ilçede turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı.Alanya'da tatil yapanlar sıcak yaz günlerinin etkisini azaltmak için denize akın ediyor. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 29.3, nem oranının ise yüzde 61 derece ölçüldüğü ilçede, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajları renkli görüntülere sahne oldu. Sahilleri dolduran tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler denize girip serinlerken, bazıları da şezlonglarda ve kumsalda güneşlenerek kitap okumayı tercih etti. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da plajda renkli görüntüler oluşturdu.Berlin’den Alanya’ya tatil için gelen Türk vatandaşı Yunus Yavuz, burada denize girmenin çok keyifli olduğunu söyledi. Yavuz, "Yaklaşık 20 senedir Alanya’ya geliyorum. Alanya’da evim var. Burayı çok sevdiğim ve havasıyla denizi hiçbir Avrupa ülkesinde olmadığı için tatile 1 ay diye geliyorum ama 3-4 ay tatil yapıp geri gidiyorum. Buranın denizi hiçbir yerde yok. Şubat ve mart aylarında her tarafta soğuk hava hakim olurken burada ise hava çok güzel oluyor. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Alanya’ya gelirseniz hiç pişman olmazsınız ve çok güzel günler geçirirsiniz" dedi.Meteoroloji yetkilileri ilçede hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini söyledi.İHA