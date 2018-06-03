Alanya Damlataş Plajı’nda FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu’nun 1 Yıldızlı ayaklarından biri olan Alanya Etabı heyecanı devam ediyor.Alanya Belediyesi, Alanya Teleferik ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliği ile düzenlenen organizasyonda kıyasıya mücadeleler gerçekleştiriliyor. FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu’nun 1 Yıldızlı Alanya Etabı, 3 Haziran 2018, Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Milli takımımızın maçları sporsever vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.Yarın maçlar saat 09.30 da başlayacak. Final maçları erkeklerde saat 16.00’da, kadınlarda ise 16.50’de başlayacak.İHA