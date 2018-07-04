- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.Yangın, saat 14.15 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki İlhami Yürek’e ait kafede meydana geldi. Kafenin mutfak bölümündeki kızartma fritözünün alev almasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların yükseldiğini fark eden kafe çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kafenin mutfak bölümünde meydana gelen yangına müdahale söndürdü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken mutfak bölümünde hasar oluştu.İHA