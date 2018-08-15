- Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın kayıt dışı tütün satıcılarına yönelik düzenlediği denetimlerde 167 kilogram kıyılmış tütün ve 730 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Konaklı ve Mahmutlar mahallerinde yasa dışı tütün ve tütün mamulü ticareti yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Çok sayıda jandarmanın katıldığı denetimlerde önceden belirlenen 27 iş yeri kontrol edilirken, 167 kilogram kıyılmış tütün ve 730 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi. Tütün kanunlarına uymayan 7 iş yerine ise toplam 33 bin 233 TL cezai işlem uygulandı.İHA