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Alanya’da ilk kez olta balıkçılığı turnuvası düzenlenecek

Alanya’da ilk kez olta balıkçılığı turnuvası düzenlenecek
TÜRKİYE
G.Tarihi: 06.12.2018 14:57
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  - Alanya’da ilk kez olta balıkçılığı turnuvası düzenlenecek   

 - Antalya’nın Alanya ilçesinde ilk kez olta balıkçılığı turnuvası ‘Alanya Jigging Tournament 2018’ düzenlenecek.   
  Alanya Marina’da 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) tarafından olta balıkçılığı turnuvası “Alanya Jigging Tournament 2018” düzenlenecek. Sürdürülebilir turizm ve Alanya’da yapılabilecek aktivitelerin çeşitlenmesi anlamında bölgeye büyük katkı sağlayacak olan turnuvaya Türkiye’nin birçok şehrinden yarışmacılar kayıt yaptırıyor. Yarışma 07.00’de başlayıp 18.30’da son bulacak. Son gün de aynı saatte başlayacak olan yarışma 12.30’da sona erecek ve 14.30’da ödül töreni gerçekleştirilecek. 
 
  “Sportif amaçlı balık tutma yarışması yapıyoruz” 
  Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Hakan Kalaycı, dernek olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli ilerinden katılım olacağını aktaran Kalaycı, ”Yarışmaya başvurularımız devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden katılımcılarımız var. Tahmini yaklaşık 25 tekne katılımcı bekliyoruz. Hava şartlarının kötü gitmesi katılımcı sayımızı azalttı. Sportif amaçlı bir balık tutma yarışması yapıyoruz. Büyük balığın peşine gitmeyi hedefliyoruz. Yarışmanın kategorisi en büyük balık birincisi, en büyük balık ikincisi ve 3’üncüsü şeklinde olacak. Kategorilerde 3 ana ödülümüz olacak. Yakalanması yasak balıkların denize geri bırakılmasını sağlıyoruz. Onun için de 'yakala bırak' diye ayrı bir ödülümüz var. 2 gün sürecek yarışlarda 5 klasman olarak yarışmacılarımıza ödül vereceğiz” dedi. 
 
  Yakalanan balıkların geliri bağışlanacak 
  ‘En Büyük Balık’, ‘Yakala Bırak’ ve ‘Jüri Özel’ ödülleriyle toplamda 20 bin TL'lik hediye çeki dağıtacaklarını belirten Kalaycı, ”Su ürünlerinin kontrolünde yapılan bir yarışma olacak. Alanya'da ilk olacak ve sürdürülebilir turizm katkısı olacağını düşünüyorum. Balık sevdalılarını Alanya’ya bekliyorum. Yakalanan balıkları da sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirilmesi için satışı gerçekleştirip elde edilen gelirin bir kurum veya derneğe bağışını yapacağız” diye konuştu. 
 
  Etkinliğe birçok kurumu destek veriyor 
  Etkinliğe ana sponsor Daiwa, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Egetech, Alanya Marina ve Chill’li Restoran destek veriyor. 
 
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İHA                
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