Antalya’nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında gözaltı kararı çıkartılan 1’i kadın 5 şüpheli yakalandı.Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, hırsızlık suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah Antalya ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kasamında harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceden tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Baskında Nilgün Y. (56), Hasan Ö. (34), Yakup A. (18), Hüseyin K. (40) ve İlyas S. (23) gözaltına alındı. Gözaltına şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA