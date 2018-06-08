

- Alanya’da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı



Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlendiği fuhuş operasyonunda 1’i kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçları kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden tespit ettikleri adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda A.D. isimli kamu görevlisinin yanI sıra Y.G, H.G, M.D, H.A, Ç.E, O.N. ve Z.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



İHA

