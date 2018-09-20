



- Alanya’da aranan 11 şüpheli gözaltına alındı



- Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3'ü kadın 11 şüpheli gözaltına aldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, borçlunun ödeme şartının ihlali ile benzeri suçlardan aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, daha önce adreslerini belirledikleri çeşitli suçlardan aranan E.D., İ.P., G.U. isimli kadınlar ile H.D., Y.E.Ö., Y.O., H.Ç., Ş.T., M.K., K.A. ve K.E. gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İHA

