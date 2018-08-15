- Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın ormanlık alana düzenlediği operasyonda 32,5 kilogram esrar ve 617 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda Alanya'nın kırsalında bulunan Yaylalı Mahallesi Köleçalo mevkiindeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçti. Tespit üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 32,5 kilogram esrar ve ekili vaziyette 617 kök Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili H.Y. gözaltına alındı. H.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.İHA