) - Antalya’nın Alanya ilçesinde bir gözlük mağazasının sahibi, 300 dolar bozdurup makbuz getirene güneş gözlüğü hediye ediyor.Alanya’nın Şekerhane Mahallesi Şekvet Tokuş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Tolga Optik sahibi Ferat Geneş, döviz kurundaki artışa yaptığı kampanyayla tepki gösterdi. Doların yükselişine tepki göstermek ve Türk lirasına destek vermek amacıyla kampanya başlatan Geneş, 300 dolar bozdurup makbuz getiren müşterilerine güneş gözlüğü hediye ediyor.Tolga Optik sahibi Geneş, ülke ekonomisine biraz da olsa katkı sağlamak için böyle bir kampanyayı başlattığını söyledi. Geneş, "Bizim hedefimiz ülke ekonomisine biraz da olsa katkı sağlamak. 300 dolarını bozdurup gelene istediği güneş gözlüğü ücretsiz verilecek. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Amerika'nın bize karşı oynadığı bir oyun. Bunlar bizi 15 Temmuz’da yıkamadı, şimdi de parayla yıkmak istiyorlar ama nitekim Türkiye’nin bunun da üstesinden geleceğine çok çok eminiz. Türk halkı olarak herkes kenetlenmiş durumda zaten. Ben böyle bir kampanya yaptım. Bütün esnaf arkadaşlarımızın da böyle bir kampanya yapmasını talep ederim. İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi.Dolarını bozdurarak kampanyaya destek veren Hasan Sarıkaya ise şunları söyledi:"Tolga Optik’te böyle bir kampanya olduğunu duydum. Ben de destek için 300 dolarımı bozdurdum ve dekontumu aldım geldim. Buradan gözlüğümüzü beğendik. Hediye bir gözlük verdiler. Böyle kampanyalar çok güzel. Sembolik de olsa ülkemize katkısı çok büyük, herkesten böyle şeyler bekleriz. Böyle bir kampanya yaptığı ve bizi de dahil için ettiği kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.İHA