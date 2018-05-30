Alanya Belediyesi şehrin 150 ayrı bölgesine “Gönül Pınarı Giysi Kumbaraları” kurdu.Alanya Belediyesi Gönül Pınarı Mağazasından yıllık yaklaşık 4 bin yardıma muhtaç vatandaşa, 30 bin parça kıyafet yardımı gerçekleştirildi. İlçe genelinde 150 ayrı noktaya kurulan giysi kumbaralarına konulan kıyafetlerin kullanılabilir olanları, gönül pınarı projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kullanılmayacak durumda olan giysi ve tekstil atıkları ise sıfır atık projesi kapsamında değerlendirilerek geri dönüşümü sağlanacak.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal projelerde vatandaşların taleplerinin de ötesinde bir çok projeyi tek tek hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Yücel, “Son olarak Gönül Pınarı Projemizle vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında aracı olabileceğimiz bir sosyal projeyi de hayata geçirdik. İlk olarak şehrin 150 ayrı noktasında giysi kumbaralarının kurumunu gerçekleştirdik. İlçe genelinde bu sayıyı 300’ e tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.İHA