Alanya Belediyesi, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle, mağduriyetler yaşanmaması amacıyla El İlanı Mühürleme Merkezi’ni kurdu.Alanya Belediyesi’nin Salı Pazarında bulunan Ek Hizmet Binası’nda hizmet vermeye başlayan mühürleme merkezinde, ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar ve benzer reklam unsurlarının mühürlenme işlemine kolaylık getirecek.Uygulama hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mühür Basma Makinesi ile vatandaşlara büyük kolaylık sağlanacağını belirterek, “Bir günlük iş artık 1 saate iniyor. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.İHA