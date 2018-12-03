Alanya Belediyesi’nden 571 bin metrekare kaldırım ve parke çalışması

Alanya Belediyesi, 2014 ile 2018 yılının 11 inci ayına kadar 571 bin metrekare kaldırım ve parke çalışması gerçekleştirdi.Alanya Belediyesi vatandaşlara modern ve kullanışlı caddeler kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde parke taşları ile döşenmiş modern caddelerin sayısını her geçen gün artıran Alanya Belediyesi, bu yönde sürdürdüğü yatırımlara prestij caddeler ile devam ediyor. 2014 yılında 11 Bin 127 metrekare olan kaldırım ve parke oranını 5 yılda rekor bir yatırımla 571 Bin metrekareye çıkaran Alanya Belediyesi, kente kazandırdığı prestij caddeleri ile de adından söz ettiriyor.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5 yılda yaptıkları yatırımla mahallelere, çağdaş bir şehir kimliği kazandırdıklarını ifade etti. Yücel, “Merkez mahallelerimizde yaptığımız program dâhilinde belirlenen caddelerde kentin gelişimine uygun olarak parke taşını tercih ettiğimiz üstyapı çalışması gerçekleştiriyoruz. Sadece kent merkezi ve merkez mahallelerinde değil hatta kırsal mahallelerimizin meydan düzenlemelerinde de parke çalışması yapıyoruz. Bu yönde yürüttüğümüz çalışmalar devam edecek” dedi.İHA