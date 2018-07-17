Alanya Belediyesi 4. Güneş Enerji Santralini hayata geçiriyor

Alanya Belediyesi 4. Güneş Enerji Santralini hayata geçiriyor
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Isparta Düğün Salonları

  - Alanya Belediyesi 4. Güneş Enerji Santralini hayata geçiriyor   
 
 Alanya Belediyesi’nin Toslak Mahallesi’nde hayata geçireceği Güneş Enerji Santrali (GES4) ile ilgili Alanya Belediyesi ve Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi Bölge Müdürlüğü arasında bağlantı sözleşmesi imzalandı.   
  Alanya Belediyesi, Toslak Mahallesi’nde hayata geçirdiği GES 1, GES 2 ve GES 3 Güneş Enerji Santrallerine yenisini ekliyor. Yeni GES 4 Projesi’nde son aşamaya gelindi. Alanya Belediyesi ile Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi arasında GES 4 güneş enerji santralinin bağlantı protokolü imzalandı. 
  Belediye encümen salonunda gerçekleşen imza törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi Müşteri Müdürü Pervin Acar, Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi Antalya Doğu Bölge Müdürü Muhammet Emin Şekeroğlu ve Alanya Belediyesi GES Komisyonu katıldı. 
 
 Yücel: “Projemiz ülke ekonomisine katkı sağlayacak” 
 İmza töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu projelerle ülkede örnek bir belediyeyiz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her zaman iddia ediyorum Alanya Belediyesi her konuda örnek ve başarılı olduğu gibi GES 4 projesi ile de örnek ve başarılı olacaktır. GES projesi kamu kurum ve yerel yönetimlerde Türkiye’deki en büyük projedir. GES 4 projemizi de inşallah kısa sürede hizmete kazandıracağız. Projemizin ülke ekonomisine ve milli ekonomiye katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyor, GES 4’ün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu. 
 
 “Belediyenin elektrik ihtiyacının tamamı güneşten karşılanacak” 
  Belediye Başkanı Yücel, “3 mw lık Ges 1, Ges 2 ,Ges 3 tesislerinden sonra yeni kurulacak tesisimiz ile Alanya Belediyesi’nin elektrik ihtiyacının tümü karşılanmış olacak. 470 kw kapasiteli Ges 4 elektrik santrali ile toplam 6 milyon kw saate çıkacaktır.” 
 
 Acar: “Alanya Belediyesi Türkiyenin kamudaki en büyük GES’ine sahip” 
 Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi Müşteri Operasyonları Direktörü Pervin Acar, ”Bağlantı anlaşması imzalandıktan sonra prosedür kısımlarını geride bırakıyoruz. Bu anlaşmayla sahada kuruluma başlamanın ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. 2 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Bu projenin kısa sürede bitirileceğini inanıyoruz. Alanya Belediyesi ülkemizde ve bölgemizde bu yatırımları yapan en büyük idari kuruluştur. Bu anlamda ben huzurlarınızda Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tesisle Alanya Belediyesi tüketimini tamamen lisansız yenilenebilir enerjiyle üretmeye başlayacaktır. Hayırlı olsun’’ dedi. 
 
 Şekeroğlu: “Alanya Belediyesi’nin Güneş Santrali projesi örnek nitelikte” 
 Antalya Doğu Bölge Müdürü Muhammet Emin Şekeroğlu, “Dünya genelinde yenilenebilir enerjinin bu kadar önemli olduğu bir dönemde Alanya Belediyesi’nin bu konularla ilgili yapmış olduğu çalışmalar Türkiye değil bütün dünyaya örnek oluşturulabilecek bir proje. Başkanımızın ve ekibimizin bu tarz enerji ile ilgili yapmış oldukları projeler ve yatırımlar bizlere de enerji veriyor. Ben başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.’’ 
 
 GES 4’ten yılda 820 bin kwh elektrik üretilecek 
 İmzalanan GES 4 projesinde; 270 watlık 1740 adet panel ve 14 adet inverter (evirici) kullanılarak yıllık 820 bin kwh elektrik üretilmesi planlanmakta. 
 
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İHA                         
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