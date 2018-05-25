Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’da içme suyu, yağmur suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyon hizmetlerine 4 yılda yaklaşık 222 milyon liralık alt yapı yatırımı yaptı.Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 'Temiz şehir temiz yaşam' sloganıyla Antalya genelinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Alanya’da altyapı eksiklerini gidermek için 4 yılda hizmetleri sürdüren ASAT, ilçeye yaklaşık 29 milyonluk yatırımla 96 bin 532 metre kanalizasyon hattı döşedi. Alanya’daki turizm caddelerinin yağmur suyu sorunu yapılan drenaj kanalları ile çözüm buldu.Yaklaşık 44 milyonluk dev bütçeyle atıksu arıtma tesisleri tamamen yenilenerek ilçeye kazandırıldı. Rehabilite edilen ve modernizasyon çalışmaları ile kapasite artırımı yapılan tesisler sayesinde turizmin en büyük sermayesi denize tek damla pis su karışmıyor.Alanya genelinde kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, aynı zamanda yetersiz kalan hatları da yeniliyor. 4 yılda 102 milyon yatırım bedeliyle Alanya merkez ve mahallelerde içme suyu hatlarında yenileme ve iyileştirme çalışması yapan ASAT, Alanya’yı hak ettiği hizmetlerle buluşturuyor. Bugüne kadar 765 kilometrelik içme suyu hat çalışmasını tamamlayan ASAT, devam eden yatırımlarla birlikte ilçeye toplam 945 kilometrelik yeni içme suyu şebeke hattı kazandırmayı planlıyor.ASAT, Alanya’da altyapı çalışmaları ardından deforme olan caddeleri de sıcak asfaltla kapladı. Oba, Dere, Hacımehmetli mahalleleri başta olmak üzere çalışmalar sırasında bozulan tüm cadde ve sokaklara yaklaşık 4 milyon 250 bin liralık asfalt yatırımı yapıldı.ASAT, 4 yılda Alanya’nın içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve arıtması için yaklaşık 222 milyon lira yatırım yapmış oldu.İHA