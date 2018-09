- Aksekili kadınların imece usulü ‘kış mesaisi’

- Kadınlar, imece usulü ortaklaşa erişte ve çorbalık keserek yardımlaşmanın güzel örneğini sunuyor



- Antalya’nın Akseki ilçesinde bir araya gelen ev hanımları ‘kış mesaisine’ başladı. Kış öncesi kışlık eriştelerini hazırlayan kadınlar, imece usulü ortaklaşa erişte ve çorbalık keserek birbirlerine yardımlaşmada da bulunuyor.

Akseki ilçesinde ev hanımları, kış mevsimi öncesinde bir araya gelerek imece usulü kışlık eriştelerini hazırlıyor. 77 yaşındaki Ayşe Çoban, kış mevsiminin girmesi ile birlikte kışlık erişte kestiklerini söyledi. Un, süt ve yumurta ile yapılan eriştenin çok lezzetli olduğunu belirten Çoban, "Biz hamuru su ile yapmıyoruz. Süt ve yumurtadan yapılan erişte çok daha lezzetli oluyor. Besleyici ve doyurucu özelliği de var" dedi.



“Günde ortalama 90 yumurtalık makarna yapıyoruz”

Yöreye ait makarna ve çorbalık yaptıklarını dile getiren Çoban, İmece usulü komşularla bir araya gelerek birer gün ara ile dönüşümlü olarak birbirlerine çorbalık ve makarna yapıtlıklarını kaydetti. Bunun, atalardan kalma bir gelenek olduğuna dikkat çeken Ayşe Çoban konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu geleneğimizi her yıl sürdürüyoruz. Günde ortalama 90 yumurtalık makarna yapıyoruz. Erişte yapmak bizim geleneklerimizde vardır. Çocukluğumdan buyana erişte kesiyorum. Erişte kesmesini annemden öğrendim. İçine yumurta ve sütle karıştırırız. Marketten kesinlikle makarna türü gıdalar almıyoruz. Kestiğimiz eriştelerden çocuklarımıza ve akrabalarımıza gönderiyoruz. İmece usulü komşularımızla bir araya gelerek her gün bir komşumuza erişte kesiyoruz."



“Günlük bir komşuya yapıyoruz”

Bir diğer ev hanımı Gülcan Pantır ise eriştenin mutlaka imece usulü ile yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Her gün sırayla her birimize erişte yapıyoruz. Anamızdan babamızdan gördüğümüz bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Biz bunu süt ve yumurta ile yapıyoruz. Günlük 80-90 yumurta kırarak sütle yoğuruyoruz. Günlük bir komşuya yapıyoruz. Yumurta ve sütten hamuru yoğuruyoruz. Daha sonra saçta tavlıyoruz. Açma işi bittikten sonra havalandırıp senitlerde elimizle makarna haline getiriyoruz. Kestiğimiz makarnaları güneşin görmediği yere seriyoruz. Rüzgarla birlikte kurutuyoruz. Daha sonra ise pişirmeye hazır hale geliyor. Kesinlikle marketten makarna almıyoruz. Kışlık yiyeceğimizi kendimiz yapıyoruz. Akrabalarımıza ve çocuklarımıza da gönderiyoruz" diye konuştu.



Ev hanımından erişte tarifi

Kışın çorba ve pilavı yapılan eriştenin Akseki’de yoğun olarak tüketildiğini anlatan Pantır, eriştenin özellikle çorba ve pilav olarak tüketildiğini ifade etti. Eriştenin kışlık yemekleri olduğunu söyleyen ev hanımı Pantır, eriştenin tarifini de vererek sözlerini şöyle noktaladı:

“Erişte bizim kışlık yemeğimizdir. Çocuklar için de oldukça besleyici. Erişteyi şöyle hazırlıyoruz; Yumurta ve süt ile hamuru yoğuruyoruz. Bunun özelliği ise hamurunun sert olmasıdır. Ne kadar hamur sert olursa makarnamız o kadar güzel oluyor. Üç arkadaş aşama, aşama oklavalarla açıyoruz. Ocakta alt ve üst olarak pişirip çarşaflara seriyoruz. Daha sonra dilimler halinde kat kat yapıp bıçakla elimizle ince ince kesiyoruz. Hiçbir makine kullanmıyoruz. El emeklerimizle imal ediyoruz. Zaten Aksekili olarak bizim büyüklerimizden gelen bir gelenek olduğu için bu tada biz alışkınız.”







iha