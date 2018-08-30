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Akseki'de kuru çiçek sektörü yeniden altın çağını yaşamaya başladı

Akseki'de kuru çiçek sektörü yeniden altın çağını yaşamaya başladı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Akseki'de kuru çiçek sektörü yeniden altın çağını yaşamaya başladı 
 
- Çiçek tasarımcısı Zeynel Özmen, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük illerde kuru çiçekler ile yapılan aranjmanlar ve tasarımların iç mimaride ve dekorasyonda kendine büyük yerler edindiğini söyledi. 
  28 yıldır çiçeklerin dünyasında iştigal ettiğini ve İstanbul'da çiçek tasarımcılığı yaptığını belirten Özmen, "Kuru çiçekler Toroslar'da Antalya'nın Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi'nde doğal ortamda yetişen çok önemli bir varyeteleridir. Türkiye'de özellikle Orta Toroslar ve Akseki yöresi flora itibarı ile kuru çiçeğin çok yoğun özel varyetelerinin doğada üretildiği bir lokasyonudur. Yaklaşık bundan 35 yıl önce bu işin piri olarak bildiğimiz Cevizli Mahallesi'nde rahmetli Aşık Hasan lakaplı Hasan Özdoğan kuru çiçeğin piri ve Türk çiçek sektörüne kuru çiçekleri armağan eden isim olarak literatüre geçmiştir" dedi. 

  Kuru çiçeğin Türkiye'de 30 yıl önce son 10 yıla kadar çok yoğun bir şekilde kullanıldığını anlatan Özmen, şöyle devam etti: 
  "Bir süre sonra bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın, büyüklerimizin azalması vesilesi ile biraz duraklama dönemine girdi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük illerimizde kuru çiçekler ile yapılan aranjmanlar ve tasarımlar iç mimaride ve dekorasyonda kendine büyük yerler edindi. Duraklama dönemine girdiği andan itibaren de Türkiye'deki çiçekçiler bu ihtiyaçlarını başta Hollanda ve İspanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ithalatlar yaparak gidermeye çalıştı ve son 5 yıldır da kuru çiçekler yeniden popüler hale geldi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de daha sonra Türkiye'nin bütün büyük illerinde gerek iç mimaride dekorasyona olan katkısı, gerekse son dönemde popüler olan gelin buketlerinde kullanılarak kendine tekrar yer bulmaya başladı. Bizim yöremizde özellikle Cevizli bölgesi, rahmetli Aşık Hasan'dan sonra Cav Cav Mustafa lakaplı Mustafa Özdoğan, Mesut Özdemir ve Vehbi Özdemir vesilesi ile tekrar altın çağını yaşamaya başladı. Ülkemiz maalesef bütün konularda olduğu gibi özellikle çiçek sektöründe kesme çiçekte üretimin azalması, yeterli varyetede üretim yapılamaması bizi dışa bağımlı hale getirdi. Bu kuru çiçekte de maalesef böyle. Fakat son yıllarda Cevizlide Mesut ve Vehbi Özdemir'in gayretleri ile kuru çiçek tekrar altın çağını yaşamaya başladı diyebiliriz. Çünkü bir ürünün satılabilmesi için öncelikle standardının sağlanması, sonra nitelikli boya teknikleri ile ürünün rengarenk hale getirilmesi biz çiçek tasarımcılarının ürünü daha yoğun kullanmasına sebebiyet veriyor. Son 5 yıldır Cevizli'de olan bu gayret Anadolu'nun bütün illerine yayıldı ve Cevizli bu konuda yeniden öncülük yaparak kuru çiçeği tekrar Türk çiçekçilerinin tasarrufatına sundu. Biz de İstanbul'da Cevizli'de üretilen, boyanan, paketlenen ve standart ambalajlarda bizim tasarrufatımıza sunulan bu güzel kuru çiçekleri kullanarak gerek tasarımlarımızda, gerek iç mimarideki projelerimizde kullanmaya başladık ve her geçen gün buradaki kuru çiçeklerin kalitesi ve varyetesi artarak devam ediyor. İnanıyorum ki bu gayret devam ettiği müddetçe dışa bağımlılığımız azalacak ve yeni yeni varyeteler inşallah keşfederek hatta yurt dışından getireceğimiz tohumları kendi floramıza ekerek bu işi büyük bir sektör haline getirme konusunda hep beraber el birliği ile gayret içerisinde olacağız. Dolayısı ile ben 28 yıldır Türk çiçek sektöründe tasarımcı ve pazarlamacı olarak faaliyet gösteren bir birey olarak memleketimde kuru çiçeğin tekrar popüler hale gelmesi ve büyük bir disiplin ve gayretle yeniden Türk çiçekçilerinin tasarrufatına sunulmasını çok büyük bir taktir ve beğeni ile karşılıyorum. Ümit ediyorum bundan sonraki hedef iç piyasanın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra boyada ve ambalajda daha ileriye giderek Avrupa pazarına bu ürünlerimizi inşallah tır bazında pazarlayarak satarak ülke ekonomimize katkıda bulunmaya çalışacağız." 

  Akseki'nin Cevizli Mahallesi'nde kuru çiçek işi yapan Vehbi Özdemir ise, kuru çiçeğin ilk olarak Cevizli'de doğduğunu, ilk çıkış yerinin Cevizli olduğunu söyledi. 1986-1987 yıllarında rahmetli olan Aşık Hasan lakaplı Hasan Özdoğan isimli kişinin kuru çiçekçiliği başlattığını anlatan Özdemir, "Onun arkasından babam Mesut Özdemir kuru çiçekçiliğe devam etti. 2004 yılına kadar kuru çiçek Türkiye genelinde çok büyük sektördü. Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesine Cevizli'den kuru çiçek gönderiyorduk. 2004 yılında Çin'den yapay çiçeklerin ithal edilmesinden sonra 17 yıl süre ile tamamen bitmişti. 2 yıldır tekrardan kuru çiçek işine başladık. Şu anda Türkiye'nin ve dünyada birçok ülkeye kuru çiçek göndermeye başladık." 

  Kuru çiçekleri Akseki ve çevresinden topladıklarını anlatan Özdemir, "Yaklaşık olarak Toroslar'dan topladığımız 30 çeşit ürünümüz var. Bunlar 4 aşamalı işlemden geçiyor. Toplama, kurutma, boyama ve paketleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Başta İstanbul olmak üzere birçok illere ve Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bu işten Cevizli'de en az 15 aile ekmek parası kazanıyor. Şu anda kuru çiçek yeniden sektör haline geldi. Hem Cevizli, hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu ürünlerin 5-6 civarında kuru çiçeği kendimiz ekip yetiştiriyoruz. Kendimiz üretim yapıyoruz." 
 
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İHA                     
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ISPARTA HABER
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