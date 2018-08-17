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Akseki ilçesinde genç çiftçilere büyükbaş hayvan desteği

Akseki ilçesinde genç çiftçilere büyükbaş hayvan desteği
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  - Akseki ilçesinde genç çiftçilere büyükbaş hayvan desteği   
 
 - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında, Antalya'nın Akseki ilçesinde 5 hayvan yetiştiricisine toplam 25 adet büyükbaş hayvan hibe edildi.   
  Akseki Cumhuriyet Meydanında düzenlenen dağıtım töreninde, 4 kadın ve 1 erkek  çiftçiye hayvanları teslim edildi.  Törene, Akseki kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Tarım İlçe Müdürü Sait Yıldırım, ziraat mühendisleri ve genç çiftçiler katıldı. 
 
  Nasır: “3 yıl satmama şartı var” 
  Kadın çiftçilerin hayvanlara çocukları gibi bakacağına inandığını ifade eden Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, "Çiftçilerimiz bu hayvanlara para ödemiyor, tamamen hibe. Sadece 3 yıl satmama şartı var. Hayvanlara iyi bakarlarsa bu hayvanların sayısı artar. Genç Çiftçi Projesinin tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesinin amaçlanmaktadır. Bu projeler kapsamında genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği sağlanmıştır. Çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. 
 
  Yıldız: “Devletimizden Allah razı olsun” 
  Projeden yararlanan çiftçilerden Hacer Beyza Yıldız, "Toplamda 5 inek aldım. Onlara en iyi şekilde bakıp buzağılarını alacağız. Hayvanlarımızı büyütmeyi düşünüyoruz. Bu hayvanlar aile ekonomimize de katkı sağlayacak. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu. 
 
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İHA 
                                         
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