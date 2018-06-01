Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.Kepez Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile IC Hotels güvencesinde AKMEK’te açılan iş garantili kurslar turizm istihdamına katkı koyuyor. Kepez Belediyesi, Kepez Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve IC Hotels arasında imzalanan protokol ile Altınova’da açılan kurslarda eğitim gören 25 kursiyer Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alarak, iş başı yaptılar. İş garantisi sunan işletmede görevlerine başlayan kursiyerler, kursların meslek garantisi imkanından faydalanarak meslek ve iş sahibi oldu.Örnek proje kapsamında kat hizmetleri ve servis meslekleri ile ilgili açtığı kurslar neticesinde eleman yetiştiren AKMEK, Antalya’nın önemli geçim kaynağı olan turizme de kalifiyeli eleman desteği sağlıyor. AKMEK’in sunduğu sayısız imkandan biri olan iş garantili kurslar kat hizmetleri ve servis hizmetleri olmak üzere iki farklı branşta düzenleniyor. Kepez Belediyesi’nin eğitim kurumu AKMEK, iş garantili meslek kurslarında kursiyerlerin günlük zaruri gideri ve kısa vadeli sigorta giderleri kurs süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.AKMEK, Eylül ayı kurs döneminde de benzer kurslar açarak kalifiye eleman açığına çözüm üretecek. Kayıtların devam ettiği kurslarla alakalı detaylı bilgiye AKMEK merkezlerinden ve 326 40 80 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Ayrıca AKMEK’in 20 noktada verdiği bilgisayar, yabancı diller, kültür, sanat, sosyal ve meslek edindirme kursları da yeni dönemde devam edecek. Her iki kursun başvuru kayıtları Sakarya Bulvarı’ndaki AKMEK merkezinden yapılacak.İHA