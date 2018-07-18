- Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi tarım alanları uygulama alanından 22 adet su vanası çalındı.AÜ Ziraat Fakültesi tarım alanları uygulama noktasındaki hırsızlık olayı, sabah işçilerin bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı. Yerleşke içine giren hırsız ya da hırsızlar, tarım alanında şebeke döşemesi için bekletilen 22 adet plastik vanayı çaldı. Vanaların yerinde olmadığını gören işçiler durumu polise bildirdi. İşçilerden bilgi alan polis, güvenlik kameralarından hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.İHA