- Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesine özel navigasyon uygulaması geliştirildi. Akdeniz Navigasyon Uygulaması’nı indiren herkes Kampüs içinde aradığı yeri kolayca bulabilecek.Kampüse yeni yerleşecek veya kampüs içerisinde sınava girecek öğrencilerin varmak istedikleri konuma daha kolay ulaşabilmeleri için tasarlanan uygulama ile öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç duyan herkes gitmek istediği noktayı kolayca tespit edip ulaşabilecek.Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Ümit D. Uluşar, “Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın destekleriyle hazırladığımız Navigasyon Uygulaması ile önemli bir ihtiyacı karşılamak ve Kampüs içerisindeki ulaşıma katkı sağlamak istedik.” diye konuştu.Akdeniz Navigasyon Uygulaması’nın mevcut navigasyon uygulamalarına göre çok daha güncel bilgiler içerdiği bilgisini veren Doç. Dr. Uluşar, “Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olup kampüste bir yüzme havuzu olduğundan habersiz öğrencilerimiz var maalesef. Bu uygulama ile öğrencilerimiz aynı zamanda Kampüs’ü keşfedecekler. Aradıkları yeri çok daha kolay bulabilecekler. Restaurantlardan marketlere, kargo firmalarından ATM’lere, spor alanlarından barınma mekanlarına, toplu taşıma araçları duraklarından kart dolum noktalarına kadar pek çok bilgiye ulaşabilecekler.” dedi.Uygulamanın Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen sınavlara giren öğrencilere ve sınav görevlilerine de büyük faydasının olacağını belirten Doç. Dr. Uluşar, “Daha önce sınav binasını bulamadıkları ya da ulaşmakta geç kaldıkları için sınava geç kalan öğrenci mağduriyetleriyle karşılaşabiliyorduk. Mevcut uygulama ile bu mağduriyetlerin de önüne geçmiş olacağız.” diye konuştu.Akdeniz Navigasyon’un ihtiyaçlara ve gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli güncelleneceği bilgisini veren Doç. Dr. Uluşar, “Bildiğimiz kadarıyla üniversite kampüsüne özel navigasyon uygulaması Türkiye’de bir ilk. Böyle bir uygulamayı Akdeniz Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının hizmetine sunmaktan son derece gururluyuz. Akdeniz Navigasyon tüm kullanıcılara hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.İHA