Akdeniz Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma laboratuvarının 2017-2018 alan sıralamasında, tıp ve sağlık bilimleri alanında Türkiye’den sıralamaya giren fakülteler arasında 10. sırada yer aldı.Dünyadaki en iyi üniversitelerin ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma laboratuvarının 2017-2018 araştırmalarında 61 farklı alana göre listelendiği sıralamada Türk üniversitesinin en fazla sayıda yer aldığı alanlar tıp ve mühendislik alanları oldu. Türkiye'den 27 üniversite tıp ve sağlık bilimleri alanında, 25 üniversite mühendislik alanında sıralamaya girme başarısı gösterdi.Tıp ve sağlık bilimleri alanında en iyi dereceyi elde eden Türk üniversiteleri arasında 10. sırada yer alan Akdeniz Üniversitesi dünya sıralamasında ise ilk bine giren üniversitelerin arasında 724. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Üniversitemiz bundan önce İngiltere merkezli olan ve 14 yıldır dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayan Times Higher Eduation'ın 'Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2018' raporuna da 801'inci sıradan girdi. Bugün de URAP Araştırma Laboratuvarı’nın yaptığı sıralamada Tıp ve sağlık bilimleri alanında en iyi dereceyi elde eden Türk üniversiteleri arasında 10. sırada yer alan Akdeniz Üniversitemizin en iyi 1000 üniversite arasında 724. sıradan dünya sıralamasına girmesi bizleri son derece gururlandırdı” diye konuştu.Rektör Ünal, “Bütün bu veriler, doğru yolda olduğumuzu ve bu şekilde çalışmaya devam edersek Akdeniz’in yükselen değeri olan üniversitemizi gerek dünya gerekse ülke sıralamalarında daha üst seviyelere çıkarabileceğimizi gösteriyor” dedi.İHA