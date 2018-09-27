- AKBEM kurs kayıtları başlıyor

- Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri (AKBEM) kış dönemi kurs kayıtları başlıyor. Kış dönemi online kayıtları 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı AKBEM kış döneminde de yine öğrencilerin en büyük destekçisi olacak. AKBEM’de 8-14 yaş grubu çocuklar 24 branşta hem okul derslerine destek alabilecek hem de kültürel ve sanatsal kurslardan faydalanabilecek. Öğrencilerin öncelikli olarak 1-7 Ekim tarihleri arasında www.akbem.antalya.bel.tr adresinden online kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Online kayıtların ardından öğrenciler aileleri ile birlikte kurs merkezlerine giderek kesin kayıt yaptırabilecek. 8-14 yaş arası öğrenciler, el sanatları, bale, İngilizce, halk oyunları, modern dans, yaratıcı drama, resim, satranç, fizik, kuranı kerim, bez bebek, hızlı okuma, işaret dili, bilgisayar programlama, karakalem, piyano, el sanatları, matematik, fen bilgisi, Türkçe, bağlama gitar, keman, tiyatro, fizik branşlarından faydalanabilecek.



İHA

